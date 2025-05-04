Омск-Информ
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·Общество

На этот раз животные беспокоят жителей микрорайона Прибрежного.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю омского СК Виталию Батищеву возбудить очередное уголовное дело из-за агрессивных бродячих собак в Омске. Бастрыкин также поручил доложить о результатах расследования.
На нападения собак пожаловались жители улицы Перелета. По словам горожан, безнадзорные животные нападают на детей, но их никто не ловит.
·Общество

На этот раз животные беспокоят жителей микрорайона Прибрежного.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю омского СК Виталию Батищеву возбудить очередное уголовное дело из-за агрессивных бродячих собак в Омске. Бастрыкин также поручил доложить о результатах расследования.
На нападения собак пожаловались жители улицы Перелета. По словам горожан, безнадзорные животные нападают на детей, но их никто не ловит.