Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал, как бывший зампред омского правительства вернулся к вузовской карьере.

Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин раскрыл обстоятельства назначения Ивана Кротта на пост исполняющего обязанности ректора ОмГУ. Ранее специалист работал первым проректором педуниверситета.

29 апреля стало известно, что, как и анонсировали источники «Омск-информа», Кротт возглавил классический университет. А сегодня губернатор Виталий Хоценко представил нового руководителя коллективу вуза.

На встрече присутствовал и депутат Олег Смолин. Парламентарий сообщил, что еще в марте министр науки и высшего образования России Валерий Фальков советовался с ним насчет кандидатуры Ивана Кротта. И Смолин поддержал, отметив, что вузовская карьера специалисту идет куда больше министерского портфеля. До работы в университетах Кротт работал зампредом, министром образования, но принял решение уйти.

– Хочу напомнить, что во время работы в правительстве Омской области Иван Кротт вел себя скорее не как чиновник, но как человек от образования. Думаю, что в вузе ему будет работать лучше и приятнее, – отметил Смолин.

По словам депутата, свою роль в возвращении Кротта к вузовской карьере сыграл губернатор.

– Надо отдать должное и губернатору Омской области Виталию Хоценко. Он поступил не как многие чиновники, не «задвинул» принявшего самостоятельное решение вице-премьера, но помог занять ему достойное место. Это говорит о том, что губернатор оценивает людей по профессиональным качествам, – подчеркнул Смолин.

Парламентарий добавил, что в первый же день работы нового ректора обсуждалось выделение федеральных средств на оборудование университета, а также вопрос об окончательном оформлении в федеральную собственность и финансирование содержания шестого корпуса.

Олег Смолин пожелал вузу нормализации ситуации и восстановления позиции университета в Омской области, явно намекая на неоднозначность действий предыдущего ушедшего ректора ОмГУ Сергея Замятина.

Стоит напомнить, что Иван Кротт приходил в омское правительство с позиции ректора ОмГПУ. То есть сейчас он, по сути, вернулся к вузовской карьере. Сам Кротт до последнего отрицал свой триумфальный камбэк.