Как заявил губернатор, Иван Кротт способен решать сложные задачи и эффективно работать в команде.

Глава региона Виталий Хоценко сегодня, 5 мая, провел встречу с коллективом и студенческим активом Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, на котором лично представил нового руководителя вуза. В конце апреля исполняющим обязанности ректора был назначен Иван Кротт.

Хоценко отметил, что хорошо знает Кротта по совместной работе в правительстве Омской области – он был вице-губернатором, министром образования. Глава региона охарактеризовал нового ректора университета как опытного управленца, способного решать сложные задачи и эффективно работать в команде. По словам губернатора, его бывший заместитель имеет глубокое понимание системы управления в сфере высшего образования.

– Губернатор пожелал коллективу университета под руководством Ивана Кротта укрепить позиции вуза как ведущего центра подготовки кадров для инновационного развития региона, а также расширить научно-исследовательскую деятельность. Также Виталий Хоценко отметил важность продуктивного взаимодействия вуза с индустриальными партнерами и активного участия в региональных и федеральных научно-технологических программах, – говорится в сообщении правительства Омской области.

Иван Кротт является выходцем из Омского государственного педагогического университета, где прошел путь от аспиранта до ректора. После непродолжительного периода работы в правительстве области вернулся в альма-матер, где занял пост первого проректора. Сейчас эта должность упразднена.