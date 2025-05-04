В регионе появились Моника и Евсевия.

Портал ЗАГСа опубликовал обновил список самых редких имен в 2024 году. В него вошли Яра, Евсевия, Моника, Данелия и Муххабат. Среди мужских самыми редкими стали Тунар, Генри, Аветик, Ахмед и Хусейн.

Отметим, что большинство имен арабские, однако имена Генри и Моника – европейские, а Данелия – грузинское. Евсевия – христианское имя.

Самыми популярными именами остаются Михаил и София. За ними следуют Артем и Ева, Роман и Анна, Александр и Мария, Матвей и Василиса.