Омск-Информ
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·Общество

Первый рейс планируется уже через пару дней.
С 6 апреля в Омской области стартует речной маршрут Омск – Большеречье. Как сообщает минтранс, обслуживать маршрут будет теплоход «Заря- 353».
Теплоход будет отправляться из Омска по вторникам и субботам в 7:50. Из Большеречья он будет отправляться по средам и воскресеньям в 8:00.
Отметим, что сезон прогулок на теплоходах открылся в Омской области 25 апреля.
·Общество

Первый рейс планируется уже через пару дней.
С 6 апреля в Омской области стартует речной маршрут Омск – Большеречье. Как сообщает минтранс, обслуживать маршрут будет теплоход «Заря- 353».
Теплоход будет отправляться из Омска по вторникам и субботам в 7:50. Из Большеречья он будет отправляться по средам и воскресеньям в 8:00.
Отметим, что сезон прогулок на теплоходах открылся в Омской области 25 апреля.