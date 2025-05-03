Омск-Информ
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·Общество

Современное зернохранилище начнет функционировать уже в этом году.

Правительство Омской области сообщило о запуске проекта по расширению зерновых хранилищ в регионе. Планируется построить современное зернохранилище силосного типа, рассчитанное на хранение 30 тысяч тонн зерна одновременно.

– С учетом увеличения объема производства зерновых и масличных культур, а также постоянно растущих требований к качеству зерна перед регионом стоит задача по наличию достаточного количества современных технологий хранения сырья, – отметили в пресс-службе ведомства.

Выполнять работы будет компания ООО «Омское продовольствие». Новый объект планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года.

Мария Филимонова
·Общество

Современное зернохранилище начнет функционировать уже в этом году.

Правительство Омской области сообщило о запуске проекта по расширению зерновых хранилищ в регионе. Планируется построить современное зернохранилище силосного типа, рассчитанное на хранение 30 тысяч тонн зерна одновременно.

– С учетом увеличения объема производства зерновых и масличных культур, а также постоянно растущих требований к качеству зерна перед регионом стоит задача по наличию достаточного количества современных технологий хранения сырья, – отметили в пресс-службе ведомства.

Выполнять работы будет компания ООО «Омское продовольствие». Новый объект планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года.

Мария Филимонова