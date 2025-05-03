Ответы на экзамены продают только мошенники.

Министерство образования Омской области выступило с предупреждением в адрес выпускников о невозможности покупки настоящих ответов на ЕГЭ и ОГЭ.

– Мошенники в интернете постоянно предлагают доверчивым выпускникам и их родителям купить «настоящие» ответы на экзаменационные задания. Они уверяют, что располагают КИМ ОГЭ и ЕГЭ, но на деле это лишь схема для выманивания денег. Как только аванс переведен, связь с продавцами «ответов» обычно прерывается, – сообщили в ведомстве.

Специалисты Рособрнадзора подчеркивают, что контрольно-измерительные материалы имеют надежную многоступенчатую систему безопасности и доступ к ним осуществляется исключительно в процессе самого экзамена. Любые предложения приобрести готовые ответы заранее представляют собой обман и попытку наживы.

Для подготовки к экзаменам следует использовать только официальные ресурсы:

сайт ФИПИ, где размещены открытые банки заданий и методические рекомендации;

раздел «Навигатор ГИА» на сайте Рособрнадзора, включающий открытые варианты ЕГЭ досрочного периода и видеоразборы от разработчиков.

В ведомстве порекомендовали родителям оказывать психологическую поддержку учащимся, помогать преодолевать тревогу и настраиваться на добросовестную подготовку к экзаменам. Результат тестирования определяется систематической подготовкой, трудолюбием и уверенностью в собственных силах.