Данные аналитиков сайта Rusprofile подтверждают рост популярности заведений.

Сервис Rusprofile подготовил рейтинг омских заведений общественного питания, основываясь на объемах выручки за 2024 год. В десятку лидеров попали как региональные предприятия, так и организации, действующие вне пределов Омской области. По итогам года большинство компаний продемонстрировало увеличение доходов, кроме того, наблюдались значительные перемены в распределении прибыли, передает портал «Омскрегион».

Лидером стал «Скуратов Кофе», чья выручка составила 1,93 млрд рублей, что на 25 % больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль сети кофеен, работающей в семи городах, увеличилась на 39 % и составила 98,5 млн рублей.

На втором месте расположился «Суши-Маркет Регион», который заработал 1,6 млрд рублей (+41 %) и увеличил прибыль на 80 %, до 138,7 млн рублей. Замкнула тройку лидеров кейтеринговая компания «Глобус», связанная с владельцами «Суши-Маркет», с выручкой 313,8 млн рублей (+34 %) и прибылью 3,1 млн рублей (вдвое больше).

Заметным ростом выручки и прибыли также могут похвастаться рестораны «Метаморфозы» (выручка почти втрое увеличилась – до 245,7 млн рублей) и «Сибирская Корона» (выручка 239,4 млн рублей, прибыль более чем в три раза больше – 53,8 млн рублей).

Другие участники рейтинга включают «Русскомплект Пит» с выручкой 227,1 млн рублей (прибыль выросла на 58 %) и «Вкусно 55», компанию, основанную в июле 2024 года, с выручкой 213,2 млн рублей. Рестораны «Лада», «У Вартана» и «Ресторация» также вошли в топ-10, несмотря на различные колебания в выручке и прибыли.