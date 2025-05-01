Омск-Информ
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·Общество

Открытие навигации отпраздновали в Омске.

Сегодня, 1 мая, в Омской области официально открыт навигационный период для плавания на маломерных судах. Всего на учете в Центре ГИМС зарегистрировано 7720 маломерных судов и 9306 судоводителей.

– Убедитесь, что все ваши разрешительные документы судовладельца в порядке – удостоверение на право управления и судовой билет. Обязательно на каждом маломерном судне должны иметься и быть исправны средства спасения. Для каждого человека, находящегося в лодке или на катере, обязательно должен быть предусмотрен спасательный жилет, – рекомендует начальник Центра ГИМС Семен Турков.

В 2024 году государственными инспекторами ГИМС выявлено 183 нарушения, из них 130 штрафов на общую сумму 240 тысяч рублей.

Навигационный сезон продлится до 31 октября 2025 года.

·Общество

Открытие навигации отпраздновали в Омске.

Сегодня, 1 мая, в Омской области официально открыт навигационный период для плавания на маломерных судах. Всего на учете в Центре ГИМС зарегистрировано 7720 маломерных судов и 9306 судоводителей.

– Убедитесь, что все ваши разрешительные документы судовладельца в порядке – удостоверение на право управления и судовой билет. Обязательно на каждом маломерном судне должны иметься и быть исправны средства спасения. Для каждого человека, находящегося в лодке или на катере, обязательно должен быть предусмотрен спасательный жилет, – рекомендует начальник Центра ГИМС Семен Турков.

В 2024 году государственными инспекторами ГИМС выявлено 183 нарушения, из них 130 штрафов на общую сумму 240 тысяч рублей.

Навигационный сезон продлится до 31 октября 2025 года.