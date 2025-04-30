Там работают десятки торговых точек.

Владелец Октябрьского рынка в Омске выставил его на продажу. За бизнес на Космическом проспекте он просит 130 млн рублей.

Площадь двухэтажного комплекса составляет 2 тыс. кв. м. В здании действует около 30 торговых точек, в том числе салон оптики, парикмахерская, ателье, пекарня, студия загара и различные магазины.

Причину продажи рынка собственник не указал, но сообщил, что торговые площади приносят хороший доход.