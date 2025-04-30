ГК «Титан» проводит серию мероприятий, чтобы почтить память бойцов Великой Отечественной войны.

Группа компаний «Титан» запустила несколько мероприятий, посвященных юбилею Победы. Так, в преддверии майских праздников компания устроила акцию «Георгиевская ленточка». Также предприятие создало сайт (титан-помнит.рф), где рассказываются истории сотрудников о своих предках, а также размещены документы из семейных архивов.

– В преддверии майских праздников мы запустили цикл праздничных мероприятий, – сказала заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ГК «Титан» Лариса Духанина. – Многое еще впереди: для того, чтобы младшее поколение росло с благодарностью и уважением к поколению победителей, мы запустили собственный проект, героями которого станут дети сотрудников холдинга. Также в канун Дня Победы на территории завода «Омский каучук» состоится традиционный праздничный митинг. В этом году в честь юбилея программа будет насыщенной и особенно трогательной. Особое внимание – ветеранам «Омского каучука», кто заложил прочный фундамент своим многолетним добросовестным трудом на благо развития нефтехимической отрасли страны в послевоенные годы. Молодежный актив предприятия поздравит их лично с наступающим праздником.

На заводе «Омский каучук» прошел конкурс военно-патриотической песни. На нем 14 команд заводчан представили музыкальные номера в честь памяти павших солдат.

К тому же в конце апреля вдоль проспекта Губкина и на территории завода опоры освещения украсили праздничной символикой, а на фасадах зданий Группы компаний появились баннеры, посвященные 9 Мая. Также праздничная атрибутика украсила остановочные павильоны на остановке «Заводоуправление».

Добавим, что перед праздником стартовал видеопроект «Омск для фронта и Победы». Он включает серию сюжетов с личными историями сотрудников завода. Они рассказывают о вкладе Омска и омичей в победу в Великой Отечественной войне. В проекте принимает участие известный омский историк-краевед Алексей Сорокин. Последний выпуск проекта можно будет увидеть в День Победы в соцсетях холдинга.