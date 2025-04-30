Пенсионера нашли в 10 километрах от места пропажи.

В полицию Крутинского района Омской области обратился пенсионер, который рассказал, что его друг отправился рыбачить на озеро Ик и не смог выбраться на берег из-за ураганного ветра. Старший участковый уполномоченный майор полиции Артем Кошелев связался с инспектором рыбнадзора, в недавнем прошлом тоже полицейским. Вместе они отправились на поиски пенсионера.

Рыбака обнаружили в 10 километрах от места пропажи. Оказалось, что вскоре после отплытия на озере поднялся сильный ветер, пенсионер попытался вернуться к берегу, но сильная волна сломала одно весло. Справиться со стихией оставшимся веслом он не смог.

Сам рыбак поделился, что отчаялся пристать к суше и стал просто дрейфовать. Однако, к счастью, на помощь пришел катер с полицейским и специалистом рыбнадзора.