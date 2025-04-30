В ходе застолья в чужой квартире мужчина перепутал комнату с туалетом.

Омский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и увеличил срок лишения свободы для 33-летнего жителя Омска, признанного виновным в гибели малознакомого мужчины после конфликта на почве бытовой ссоры. Трагедия произошла два года назад, в мае 2023 года.

Во время застолья с алкоголем в квартире, расположенной в Кировском округе, обвиняемый повздорил с одним из гостей: мужчина перепутал комнату с туалетом и начал справлять нужду прямо в помещении. Это вызвало агрессию со стороны хозяина, который нанес гостю несколько сильных ударов. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

На суде обвиняемый утверждал, что действовал в рамках самообороны, но присяжные признали его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Суд приговорил омича к 6 годам 8 месяцам строгого режима.

Прокуратура посчитала назначенное наказание слишком мягким, указывая на попытки осужденного ввести следствие в заблуждение и препятствовать расследованию. С учетом позиции государственного обвинителя и материалов дела, областной суд ужесточил приговор: теперь фигурант отправится в колонию строгого режима на 9 лет.