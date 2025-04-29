Движение будет возможно только по одной полосе с каждой стороны.

В департаменте строительства администрации Омска сообщили, что в начале мая на мосту имени 60-летия ВЛКСМ запланированы работы на тепломагистрали. Цель мероприятий – подключение нового трубопровода к существующей системе теплоснабжения. Ремонтные работы будут проводиться в активной строительной зоне и затронут участок, предназначенный для проезда транспорта.

Проезд по 3-й полосе будет невозможен 10 дней: с 1 мая до 11 мая. Будет закрыта крайняя правая полоса моста при движении от Левобережья в сторону Нефтяников. В этот период движение на мосту будет организовано по двум полосам: по одной в каждом направлении.

Заменой тепловых трубопроводов, расположенных в конструкции моста имени 60-летия ВЛКСМ, займется АО «ОмскРТС» по договоренности с городской администрацией.

Напомним, что недавно специалисты выявили дефекты, которые не были отражены в проектной документации. Согласно исследованиям, некоторые конструкции моста прогнили на 90 %. Из-за новых трудностей ремонт моста может затянуться.