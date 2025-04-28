Рабочие предприятия участвовали в патриотической акции в честь 80-й годовщины Великой Победы.

40 сотрудников омского водоканала присоединились к акции «Эстафета Победы» и прошли дистанцию 1418 метров. Ровно столько дней длилась Великая Отечественная война.

Сотни участников мероприятия стартовали от памятника Ивану Бухгольцу на Иртышской набережной. Конечной точкой дистанции стал мемориал «Слава Героям» на бульваре Победы.

– Считаю важным поддерживать мероприятия, приуроченные к такому памятному событию, как День Победы, – рассказала ведущий специалист коммерческой дирекции предприятия Анна Шапорева. – Мы все – продолжение истории, ради которой наш народ героически сражался и нес огромные потери. Приятно видеть, что люди приходят семьями в выходной день.

Как рассказала руководитель группы аналитики и планирования омского водоканала Мария Писчасова, она участвовала в акции с детьми. По ее словам, на финише не было победителя, все пришли для того, чтобы почтить подвиги героев, сражавшихся за мирное небо над головой, а также чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне.

– Атмосфера здесь дружеская. Солнечная погода располагает к тому, чтобы не торопясь пройти дистанцию и пообщаться с другими участниками акции, – рассказал инженер-электроник водоканала Петр Жовницкий.

Коммунальное предприятие ежегодно поддерживает городские мероприятия, которые способствуют воспитанию молодого поколения, формированию уважения к нашим традициям и культуре. В этом году кроме патриотической акции «Эстафеты Победы» сотрудники омского водоканала лично поздравят тружеников тыла предприятия. Они примут участие в городском флешмобе, который пройдет 6 мая. Планируется, что участники мероприятия соберутся у памятника труженикам тыла и выстроят слово «Победа».

Фото: пресс-служба АО «ОмскВодоканал»