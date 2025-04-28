Для гостей готовят развлекательные программы.

С 1 мая начинается сезон парков. По такому случаю будут проведены мероприятия в Советском парке и парке 30-летия ВЛКСМ (парк культуры и отдыха).

В парке 30-летия ВЛКСМ 1 мая с 12:00 до 19:00 обещают яркую творческую программу. А в Советском программа планируется с 14:00 до 19:00. Сообщается, что для гостей будут работать аттракционы.

Ранее мы сообщали, что в омских парках уже можно гулять и не бояться клещей.