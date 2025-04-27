К празднованию 80-летия Победы монтируют сцену на Соборной площади Омска.

На Соборной площади Омска монтируют сцену, ее общий вес составляет 132 тонны, высота - 14 метров, ширина - 54 метра. Для установки такой громоздкой конструкции задействовано пять кранов и 50 монтажников.

Монтаж начался заранее, концерт к юбилею Победы будет грандиозным.

Как ранее писал «Омск-информ» в Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Омской области планируется провести ряд мероприятий, одно из центральных событий – большой праздничный концерт на Соборной площади.

Его режиссером стал доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной и инновационной деятельности Московского государственного института культуры Николай Ярошенко.