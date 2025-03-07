Праздник организует бывший омич, преподаватель Московского государственного института культуры Николай Ярошенко.

В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Омской области планируется провести ряд мероприятий, одно из центральных событий – большой праздничный концерт на Соборной площади.

Его режиссером стал доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной и инновационной деятельности Московского государственного института культуры Николай Ярошенко.

– Он представил концепцию концерта, обсудили сценарий, обозначили ключевые моменты. Николай Николаевич наш земляк, поэтому он с особой ответственностью подошел к проработке вопроса, – написал в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник.

Ярошенко выступает в качестве режиссера-постановщика и автора сценариев различных культурно-массовых мероприятий, дней городов, международных и всероссийских фестивалей, театрализованных представлений в крупных концертных залах, спортивно-концертных комплексах, на стадионах и др. В Омске он занимался 300-летним юбилеем в 2016 году, был постановщиком праздничной программы открытия воссозданного Успенского собора в 2007 году, праздников «Певческое поле» и т. д.