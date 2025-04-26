Омск-Информ
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·Происшествия

Повреждение остановки обернется проблемами для родителей.

В среду, 23 апреля, школьники разгромили остановку «Магазин» на улице 70 лет Октября на Левобережье. Видео с ванадалами появилось в группе во  «ВКонтакте» «Голос Омска»

Подростки мусорили, вели себя агрессивно и намеренно портили имущество остановочного комплекса.

Подобное поведение нарушает общественный порядок и создает неприятный прецедент. Как сообщили в администрации, ответственность за действия несовершеннолетних понесут их родители.

Напомним, что 20 апреля вандалы разбили остановку рядом с парком 30-летия ВЛКСМ. Ранее нападения совершались на остановки: «Рынок» в поселке Чкаловском, «ТПК» в Ленинском округе и «СибАДИ» в Нефтяниках. 

Алексей Новиков
·Происшествия

Повреждение остановки обернется проблемами для родителей.

В среду, 23 апреля, школьники разгромили остановку «Магазин» на улице 70 лет Октября на Левобережье. Видео с ванадалами появилось в группе во  «ВКонтакте» «Голос Омска»

Подростки мусорили, вели себя агрессивно и намеренно портили имущество остановочного комплекса.

Подобное поведение нарушает общественный порядок и создает неприятный прецедент. Как сообщили в администрации, ответственность за действия несовершеннолетних понесут их родители.

Напомним, что 20 апреля вандалы разбили остановку рядом с парком 30-летия ВЛКСМ. Ранее нападения совершались на остановки: «Рынок» в поселке Чкаловском, «ТПК» в Ленинском округе и «СибАДИ» в Нефтяниках. 

Алексей Новиков