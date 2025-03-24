Омск-Информ
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·Происшествия

Вандала запечатлела камера видеонаблюдения в ТОКе.
В ночь с 22 на 23 марта в Омске снова разбили один из торгово-останочных комплексов. На этот раз пострадал павильон на остановке «СибАДИ». Вандалов не смутило даже наличие камер в остановочном комплексе.
Запись инцидента попала в соцсети. Камеры запечатлели компанию молодых людей, проходивших мимо. Один из них подергал ручку двери, потом начал пинать дверь, пока не разбил стекло.
Собственник ТОКов, ООО «Капитал-Строй», собирается обратиться в полицию.
Напомним, в ноябре вандалы разбили остановку «КДЦ Кристалл», а в октябре – «Первомайский рынок».
·Происшествия

Вандала запечатлела камера видеонаблюдения в ТОКе.
В ночь с 22 на 23 марта в Омске снова разбили один из торгово-останочных комплексов. На этот раз пострадал павильон на остановке «СибАДИ». Вандалов не смутило даже наличие камер в остановочном комплексе.
Запись инцидента попала в соцсети. Камеры запечатлели компанию молодых людей, проходивших мимо. Один из них подергал ручку двери, потом начал пинать дверь, пока не разбил стекло.
Собственник ТОКов, ООО «Капитал-Строй», собирается обратиться в полицию.
Напомним, в ноябре вандалы разбили остановку «КДЦ Кристалл», а в октябре – «Первомайский рынок».