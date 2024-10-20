Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел в Советском округе.
В ночь с пятницы на субботу неизвестный омич разбил дверь теплой остановки «Первомайский рынок». Сегодня владелец ТОКа – компания «Капитал-Строй» – сообщил в соцсетях, что стеклопакет уже восстановили, а на вандала написали заявление в полицию.
– Молодому человеку предлагаем обратиться в компанию «Капитал-Строй» для решения конфликта, – добавили в компании.
Судя по видео, парень был не один, а с девушкой. В комментариях под постом омичи отметили, что похожая пара повредила машину на улице Бархатовой, пиная ее ногами.
Отметим, что теплую остановку в Омске разбивают не в первый раз. В августе также пострадал павильон на остановке «КДЦ Кристалл». А в остановку «Малунцева» один из омичей выстрелил из пистолета.
·Происшествия

Инцидент произошел в Советском округе.
В ночь с пятницы на субботу неизвестный омич разбил дверь теплой остановки «Первомайский рынок». Сегодня владелец ТОКа – компания «Капитал-Строй» – сообщил в соцсетях, что стеклопакет уже восстановили, а на вандала написали заявление в полицию.
– Молодому человеку предлагаем обратиться в компанию «Капитал-Строй» для решения конфликта, – добавили в компании.
Судя по видео, парень был не один, а с девушкой. В комментариях под постом омичи отметили, что похожая пара повредила машину на улице Бархатовой, пиная ее ногами.
Отметим, что теплую остановку в Омске разбивают не в первый раз. В августе также пострадал павильон на остановке «КДЦ Кристалл». А в остановку «Малунцева» один из омичей выстрелил из пистолета.