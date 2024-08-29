Омск-Информ
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·Происшествия

На омича написали заявление в полицию.
В ночь на 28 августа неизвестный омич разгромил теплый павильон на остановке «КДЦ Кристалл». Действия молодого человека попали на запись видеокамеры. С трех ударов кулаком и одного пинка он разбил стеклопакет двери и вырвал доводчик.
– «Капитал-Строй» обратилась в полицию и планирует призвать виновного к ответственности, – сообщила компания в соцсетях.
В мэрии добавили, что замена стеклопакета ТОКа планируется до 20 сентября.
·Происшествия

На омича написали заявление в полицию.
В ночь на 28 августа неизвестный омич разгромил теплый павильон на остановке «КДЦ Кристалл». Действия молодого человека попали на запись видеокамеры. С трех ударов кулаком и одного пинка он разбил стеклопакет двери и вырвал доводчик.
– «Капитал-Строй» обратилась в полицию и планирует призвать виновного к ответственности, – сообщила компания в соцсетях.
В мэрии добавили, что замена стеклопакета ТОКа планируется до 20 сентября.