Омск-Информ
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·Происшествия

Теперь молодого человека разыскивают полицейские.
Омские полицейские объявили розыск молодого человека, который устроил стрельбу в городе. По информации правоохранителей, инцидент произошел 5 мая в помещении теплой остановки «Малунцева».
Парень выстрелил в стекло павильона из пневматического пистолета, после чего скрылся.
Информацию о разыскиваемом можно сообщить по телефону: 102, 79-36-02.
·Происшествия

Теперь молодого человека разыскивают полицейские.
Омские полицейские объявили розыск молодого человека, который устроил стрельбу в городе. По информации правоохранителей, инцидент произошел 5 мая в помещении теплой остановки «Малунцева».
Парень выстрелил в стекло павильона из пневматического пистолета, после чего скрылся.
Информацию о разыскиваемом можно сообщить по телефону: 102, 79-36-02.