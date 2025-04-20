Омск-Информ
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·Происшествия

Земля усыпана осколками. 

Неизвестные разбили заднее стекло остановки общественного транспорта «Парк 30-летия ВЛКСМ». Фотографией разбитой остановки поделились омичи в паблике «Инцидент Омск» вчера, 19 апреля. 

Напомним, что это уже не первая остановка, которую собираются уничтожить. Ранее нападениям подвергались: «Рынок» в поселке Чкаловском, «ТПК» в Ленинском округе и «СибАДИ» в Нефтяниках. Последнюю в скором времени могут вообще убрать из-за проблем с транспортом. 

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·Происшествия

Земля усыпана осколками. 

Неизвестные разбили заднее стекло остановки общественного транспорта «Парк 30-летия ВЛКСМ». Фотографией разбитой остановки поделились омичи в паблике «Инцидент Омск» вчера, 19 апреля. 

Напомним, что это уже не первая остановка, которую собираются уничтожить. Ранее нападениям подвергались: «Рынок» в поселке Чкаловском, «ТПК» в Ленинском округе и «СибАДИ» в Нефтяниках. Последнюю в скором времени могут вообще убрать из-за проблем с транспортом. 

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