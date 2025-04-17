Остановку перенесут на время ремонта моста. Решается вопрос, чтобы отказаться от нее совсем.

Возможность переноса автобусной остановки «СибАДИ» в сторону центра рассматривается департаментом транспорта Омска.

Как уточнили в мэрии, перенос на время капремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ позволит минимизировать транспортные пробки, возникающие из-за отъезда автобусов, движущихся в центр города. Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал и возможный отказ от этой остановки.

– Если мы уберем остановку «СибАДИ» в сторону центра, то расстояние между остановками «Медакадемия» и «Телецентр» составит 840 метров, а по существующим нормативам оно не должно превышать 600. Мы обсуждали этот вопрос: и в части переноса остановочного пункта, и в части отказа от остановки вообще, но пока решение не принято, – рассказал глава города «Вечернему Омску».

Мэр обещал вернуться к вопросу после окончания учебного года, когда департамент транспорта подготовит отчет по трафику, времени проезда по проспекту Мира, влиянию дополнительных факторов на движение транспорта по полосам.

Отметим, что в случае переноса или отказа от остановки всем тем омичам, которые выходят из автобусов, чтобы пройти пешком все пробки от Малунцева до СибАДИ, придется продлевать путь до Телецентра. А дорога от СибАДИ до Телецентра изобилует колдобинами и ямами. Пешеходные прогулки, конечно, полезны. Но в случае с промежутком до Телецентра путь превращается в квест с преодолением дорожных препятствий.