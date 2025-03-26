Омск-Информ
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·Общество

Кто именно это сделал, пока неизвестно.
Неизвестные вандалы разбили еще один павильон для ожидания транспорта в Омске. Горожане сообщают о разбитой двери в ТОКе на остановке «ТПК».
– Информацию передали владельцу торгово-остановочного комплекса для принятия мер. Также в случае выявления каких-либо неисправностей или нарушений вы можете передать информацию в диспетчерскую службу торгово-остановочного комплекса для оперативного решения вопроса по телефону +7 913 149-90-98, – сообщили в мэрии.
Менее недели назад пострадал павильон на остановке «СибАДИ». Его разбил молодой человек, проходивший мимо с компанией.
·Общество

Кто именно это сделал, пока неизвестно.
Неизвестные вандалы разбили еще один павильон для ожидания транспорта в Омске. Горожане сообщают о разбитой двери в ТОКе на остановке «ТПК».
– Информацию передали владельцу торгово-остановочного комплекса для принятия мер. Также в случае выявления каких-либо неисправностей или нарушений вы можете передать информацию в диспетчерскую службу торгово-остановочного комплекса для оперативного решения вопроса по телефону +7 913 149-90-98, – сообщили в мэрии.
Менее недели назад пострадал павильон на остановке «СибАДИ». Его разбил молодой человек, проходивший мимо с компанией.