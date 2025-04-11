Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадала одна из стенок павильона.
Неизвестные вандалы разбили остановку «Рынок», которая располагается в поселке Чкаловском. По словам горожан, это произошло в ночь с 10 на 11 апреля. Фотографии разбитого павильона омичи опубликовали в соцсетях.
Отметим, что в этом году омичи также разбили несколько теплых остановок. Пострадали павильоны на «СибАДИ» и «ТПК».
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·Происшествия

Пострадала одна из стенок павильона.
Неизвестные вандалы разбили остановку «Рынок», которая располагается в поселке Чкаловском. По словам горожан, это произошло в ночь с 10 на 11 апреля. Фотографии разбитого павильона омичи опубликовали в соцсетях.
Отметим, что в этом году омичи также разбили несколько теплых остановок. Пострадали павильоны на «СибАДИ» и «ТПК».
3092