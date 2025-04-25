Омск-Информ
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·Политика

По словам теперь уже бывшего руководителя Минимущества, в ведомстве сформировался коллектив, нацеленный на результат.

Экс-министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов сделал первое заявление после своей отставки. О неожиданном уходе чиновника стало известно в пятницу, 25 апреля. Козлов руководил минимущества с 2019 года.

- Благодарю коллег по министерству за совместную службу! Мы плечо к плечу совместно трудились долгие годы, вместе шли от начала становления министерства. Решали множество сложнейших задач. Впереди у министерства большая, масштабная работа, предстоит еще многое сделать, - цитирует бывшего министра портал «СуперОмск». – Как показало время, в министерстве сформировался крепкий профессиональный коллектив, который нацелен на результат. Уверен, команда министерства справится с приоритетами, стоящими в имущественной сфере!

Официально причиной внезапного ухода Евгения Козлова называется его собственное желание. При этом в СМИ утекла информация, что реальная причина ухода министра – неудовлетворительная работа по обеспечению жильем детей-сирот.

Ранее Козлов проходил по уголовному делу о халатности как раз таки в обеспечении жильем детей-сирот, но был оправдан, так как срок давности привлечения к уголовной ответственности истек. Причиной разбирательства стало непредоставление квартир детям-сиротам в 2020 году.

Органы следствия пришли к выводу, что министр должен был выступить инициатором внесения изменений в нормативные акты правительства Омской области, определяющие порядок предоставления жилой недвижимости детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечительства. Поскольку необходимые поправки внесены не были, аукционы на приобретение жилья не состоялись, и регион вынужден был вернуть в федеральный бюджет 122 млн рублей, которые могли бы пойти на покупку 71 жилого помещения.

Исполняющим обязанности министра имущественных отношений Омской области сейчас является первый замглавы ведомства Александр Матненко.

·Политика

По словам теперь уже бывшего руководителя Минимущества, в ведомстве сформировался коллектив, нацеленный на результат.

Экс-министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов сделал первое заявление после своей отставки. О неожиданном уходе чиновника стало известно в пятницу, 25 апреля. Козлов руководил минимущества с 2019 года.

- Благодарю коллег по министерству за совместную службу! Мы плечо к плечу совместно трудились долгие годы, вместе шли от начала становления министерства. Решали множество сложнейших задач. Впереди у министерства большая, масштабная работа, предстоит еще многое сделать, - цитирует бывшего министра портал «СуперОмск». – Как показало время, в министерстве сформировался крепкий профессиональный коллектив, который нацелен на результат. Уверен, команда министерства справится с приоритетами, стоящими в имущественной сфере!

Официально причиной внезапного ухода Евгения Козлова называется его собственное желание. При этом в СМИ утекла информация, что реальная причина ухода министра – неудовлетворительная работа по обеспечению жильем детей-сирот.

Ранее Козлов проходил по уголовному делу о халатности как раз таки в обеспечении жильем детей-сирот, но был оправдан, так как срок давности привлечения к уголовной ответственности истек. Причиной разбирательства стало непредоставление квартир детям-сиротам в 2020 году.

Органы следствия пришли к выводу, что министр должен был выступить инициатором внесения изменений в нормативные акты правительства Омской области, определяющие порядок предоставления жилой недвижимости детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечительства. Поскольку необходимые поправки внесены не были, аукционы на приобретение жилья не состоялись, и регион вынужден был вернуть в федеральный бюджет 122 млн рублей, которые могли бы пойти на покупку 71 жилого помещения.

Исполняющим обязанности министра имущественных отношений Омской области сейчас является первый замглавы ведомства Александр Матненко.