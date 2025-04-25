По словам теперь уже бывшего руководителя Минимущества, в ведомстве сформировался коллектив, нацеленный на результат.

Экс-министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов сделал первое заявление после своей отставки. О неожиданном уходе чиновника стало известно в пятницу, 25 апреля. Козлов руководил минимущества с 2019 года.

- Благодарю коллег по министерству за совместную службу! Мы плечо к плечу совместно трудились долгие годы, вместе шли от начала становления министерства. Решали множество сложнейших задач. Впереди у министерства большая, масштабная работа, предстоит еще многое сделать, - цитирует бывшего министра портал «СуперОмск». – Как показало время, в министерстве сформировался крепкий профессиональный коллектив, который нацелен на результат. Уверен, команда министерства справится с приоритетами, стоящими в имущественной сфере!

Официально причиной внезапного ухода Евгения Козлова называется его собственное желание. При этом в СМИ утекла информация, что реальная причина ухода министра – неудовлетворительная работа по обеспечению жильем детей-сирот.

Ранее Козлов проходил по уголовному делу о халатности как раз таки в обеспечении жильем детей-сирот, но был оправдан, так как срок давности привлечения к уголовной ответственности истек. Причиной разбирательства стало непредоставление квартир детям-сиротам в 2020 году.

Органы следствия пришли к выводу, что министр должен был выступить инициатором внесения изменений в нормативные акты правительства Омской области, определяющие порядок предоставления жилой недвижимости детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечительства. Поскольку необходимые поправки внесены не были, аукционы на приобретение жилья не состоялись, и регион вынужден был вернуть в федеральный бюджет 122 млн рублей, которые могли бы пойти на покупку 71 жилого помещения.

Исполняющим обязанности министра имущественных отношений Омской области сейчас является первый замглавы ведомства Александр Матненко.