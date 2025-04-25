По сравнению с предыдущим годом их количество снизилось.

за 2024 год 9 897 жителей Омской области оформили инвалидность. Как следует из доклада уполномоченного по правам человека в Омской области Ирины Касьяновой, в большинстве случаев (8 676 человек) причиной инвалидности стало «общее заболевание».

Другие причины:

военные травмы – 140 человек;

заболевания, полученные в период военной службы, – 82 человека;

инвалидность детства – 44;

трудовое увечье – 17;

профессиональное заболевание – 5 человек.

Выросло по сравнению с 2023 годом количество омичей, получивших инвалидность из-за заболевания, полученного в период военной службы (было 33 человека) и из-за «военных травм» (20 человек).

За 2024 год 791 жителю Омской области рекомендовали протезирование конечностей. В 2023 году рекомендаций было 556.

Отметим, что в 2023 году инвалидами стали 10 469 омичей, в 2022-м – 8 052, а в 2021-м – 7 200.