Банк занимается расширением своего присутствия.

Благодаря интеграции с «Почта Банком» ВТБ расширит территорию присутствия банка на 13 тысяч новых населенных пунктов. Это позволит жителям малых городов получить доступ к современным финансовым услугам и сервисам. До конца октября 2025 года продукты ВТБ появятся в 24 тысячах отделений «Почты России».

- Интеграция ВТБ и «Почта Банка» позволит получать банковские услуги и сервисы высокого уровня даже в самых небольших городах нашей страны, - сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. - Продукты ВТБ появятся в десятках тысяч отделений «Почты России», включая новые для банка населенные пункты. Вместе с современными технологиями и сервисами клиентам будут доступны более выгодные условия обслуживания, в том числе программы привилегии ВТБ – абсолютно новый продукт для аудитории «Почта Банка».

Первый этап интеграции завершился в конце марта 2025 года. Продукты и сервисы ВТБ стали доступны в 336 клиентских центрах «Почта Банка» в 79 регионах страны. Клиенты «Почта Банка» оформили более 150 тысяч продуктов и сервисов ВТБ. В основном это были дебетовые карты, вклады, накопительные счета и перевод пенсии. Чаще всего клиенты оформляют сразу 2-3 финансовых продукта.

Второй этап интеграции стартовал 1 апреля. До конца июля 2025 года продажи начнутся в более чем 2100 точках обслуживания, расположенных в почтовых отделениях. Сервисы ВТБ доступны в около 900 точках обслуживания. Также с апреля стартовал процесс трансформации банкоматной сети «Почта Банка». За второй квартал 2025 года будут обновлены более 500 банкоматов.

- Интеграция ВТБ и «Почта Банка» станет крупнейшим объединением в истории банков, - добавил Георгий Горшков. - В результате, наша общая сеть продаж станет максимально вариативной: только нашим клиентам финансовые продукты и услуги будут доступны в мобильном приложении, офисах банка, через выездных менеджеров и в отделениях Почты России. Подобного масштаба у российских банков не будет.

Уже сегодня клиенты «Почта Банка» могут воспользоваться преимуществами, которые предлагает ВТБ, включая высокие ставки по депозитам и кешбэк рублями по программе лояльности, подключение семейного банка, кредитование, перевод пенсии или зарплаты в ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО). https://www.vtb.ru ИНН: 7702070139. Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама.