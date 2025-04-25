В проекте примут участие 250 студентов.

В 2025 году Омский областной студенческий отряд совместно с АО «Мостострой-11» запускают Всероссийскую студенческую стройку «Звезда Оби». В проекте примут участие 250 студентов из различных регионов страны, в том числе около 50 омичей.

– В прошлом году на ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве РСО и «Мостострой-11», тогда мы начали искать точки роста и создания более интересных проектов для студентов, – объяснил председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко. – Так появилась новая Всероссийская стройка «Звезда ОБИ». Мы знаем, как компания умеет работать на местах и как заряжены два штаба, которые сегодня отвечают за реализацию проекта – Омский и Ханты-Мансийский. Поэтому я уверен, что все участники получат нечто особенное и настоящее, как и вся природа северной Сибири. А для Сургута это станет событием, которое перевернет жизнь северного города.

Студенты будут участвовать в строительстве моста через реку Обь. Для участия во Всероссийской студенческой стройке нужны студенты со специальностями бетонщик, дорожный рабочий и техник ИТР. Участники студотрядов приобретают профессию во время профобучения, которое для студентов является бесплатным.

– В этом году Омское региональное отделение РСО совместно с Ханты-Мансийским региональным отделением стали организаторами Всероссийской стройки «Звезда Оби», – сказал руководитель Омского регионального отделения Александр Черепанов. – Это строительство очень важного мостового перехода, моста через реку Обь. Принимает всероссийский трудовой проект компания, с которой мы сотрудничаем не первый год. В 2024 году наши ребята работали в ней и строили также мост в Темрюке Краснодарского края, работали в Кемерове. Основная часть наших ребят в прошлом году работала на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Около 100 человек из Омска. Наше сотрудничество только набирает свои обороты. Потому что в этом году, помимо строительства мостового перехода, наши ребята также будут работать по всей стране на объектах компании.

Предприятие ежегодно сотрудничает со студенческими отрядами. Генеральный директор компании Николай Руссу является ветераном студенческих отрядов Омской области.