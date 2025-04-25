Пополнить карту можно будет только через банковские приложения или в киосках «Дилижанса».

С 25 по 27 апреля омичи столкнутся с ограничениями в использовании мобильного приложения «Омка». Как сообщает департамент транспорта мэрии, пополнить баланс транспортной карты через приложение станет невозможно.

– Это связано с техническими работами, которые проводят специалисты АО «Пассажирсервис», в частности, с переносом базы данных на новый сервер, – говорится в сообщении.

Пополнить карту пользователи смогут другими способами – через мобильные банковские приложения или наличными деньгами в специальных пунктах обслуживания «Дилижанса».