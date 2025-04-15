Сеть киосков «Дилижанс» не планирует вводить пополнение транспортной карты с помощью бесконтактной оплаты.

Сеть киосков «Дилижанс», которая является основным продавцом транспортных карт «Омка», не собирается добавлять безналичный расчет к существующему способу пополнения с использованием наличых. Как стало известно на сегодняшней пресс-конференции, предпринимателю это невыгодно.

– В «Дилижансе» будет только наличка, – сообщил директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев. – «Дилижансу» это экономически невыгодно. Он получает определенный процент, а этот процент ниже, чем комиссия по банковской карте.

Васильев отметил, что пополнение транспортных карт в «Дилижансе» бесконтактным способом возможно, но это будет дороже, чем через банковское приложение или за наличку.

Пополнить «Омку» за наличный расчет можно в 74 киосках, расположенных по всему городу. Они принадлежат индивидуальному предпринимателю Татьяне Корнеевой.