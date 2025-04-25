Потомство дала старшая из самок зоопарка на улице Маршала Жукова.

Омский зоопарк на улице Маршала Жукова сообщил о появлении на свет еще одного лемура. Потомство дала старшая из самок, София. Сейчас мать занимается только ребенком, пренебрегая питанием.

– Теперь она, усталая и взволнованная, сидит недалеко от мисок и занята только ребенком, ест урывками, засыпает с куском в руках, – сообщили в зоопарке.

Самка не отходит от детеныша, поскольку его надо умывать, кормить и следить, чтобы маленький лемур не стал игрушкой для других представителей вида. Лемуры становятся самостоятельными к полугоду жизни, а пока детеныш может надеяться лишь на мать.

Ранее сообщалось, что в омском зоопарке выявили нарушения в содержании лисы. Хищник находился слишком близко к посетителям и мог представлять опасность для наблюдавших за зверем.