Омск-Информ
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·Общество

Хищник находился в опасной близости от посетителей.

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в содержании лисы в омском Экоцентре на улице Маршала Жукова. Перед вольером отсутствовал барьер для безопасности посетителей и благополучия животного.

– По результатам плановой проверки установлено несоответствие при содержании лисицы обыкновенной. Перед вольером с животным отсутствовал «отжимной» барьер, предусмотренный для предотвращения прямого контакта посетителей и хищника, – указано в материалах проверки.

Ведомство выдало Экоцентру предписание об устранении нарушения до 30 апреля.

Ранее после проверки Россельхознадзора Большереченский зоопарк оштрафовали из-за условий содержания бегемота.

·Общество

Хищник находился в опасной близости от посетителей.

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения в содержании лисы в омском Экоцентре на улице Маршала Жукова. Перед вольером отсутствовал барьер для безопасности посетителей и благополучия животного.

– По результатам плановой проверки установлено несоответствие при содержании лисицы обыкновенной. Перед вольером с животным отсутствовал «отжимной» барьер, предусмотренный для предотвращения прямого контакта посетителей и хищника, – указано в материалах проверки.

Ведомство выдало Экоцентру предписание об устранении нарушения до 30 апреля.

Ранее после проверки Россельхознадзора Большереченский зоопарк оштрафовали из-за условий содержания бегемота.