Животному построили вольер, но глубина водоема оказалась на 20 см меньше необходимой.

Большереченский зоопарк снова оштрафовали за нарушения в содержании бегемота. На это раз, как сообщает пресс-служба судов, на 10 тыс. рублей.

Напомним, первый штраф – 100 тыс. рублей – зоопарку назначили летом за отсутствие у бегемота уличного вольера площадью от 500 кв. м с водоемом (3 х 3 метра) глубиной не менее 2 метров.

Зоопарк снова проверили 17 января. В это время там уже почти соорудили вольер: сотрудники монтировали ограждение. Площадь вольера достигала 576 кв. м, а длина и ширина бассейна – 10 х 7 метра. Только глубина оказалась меньше необходимой – 1,8 метра.

В итоге суд признал зоопарк виновным в невыполнении в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор. Постановление вступило в законную силу.