Омск-Информ
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·Общество

Новая структура зарегистрировалась по адресу заброшенного жилого дома.

23 апреля, как сообщает издание «СуперОмск», в Омске появился новый жилищно строительный кооператив под названием «На Островской», руководителем которого назначен Анатолий Рознитовский.

Основной деятельностью предприятия заявлено возведение жилых и коммерческих строений. Официальный адрес компании расположен по адресу: 4-я Островская улица, дом 43.

По информации сервиса «2ГИС», по указанному адресу числится заброшенный строительный объект под названием «Жилой дом «Фрегат». Согласно сайту проекта, строительство начиналось в 2015 году силами ООО «Сибэлектромонтаж», а сроки сдачи изначально назначались на 2019 год. Однако вскоре оно было приостановлено. Из-за схожести названий и точного совпадения адресов возникает подозрение, что создание ЖСК связано с планами возобновить строительство и довести его до конца.

Алексей Новиков
·Общество

Новая структура зарегистрировалась по адресу заброшенного жилого дома.

23 апреля, как сообщает издание «СуперОмск», в Омске появился новый жилищно строительный кооператив под названием «На Островской», руководителем которого назначен Анатолий Рознитовский.

Основной деятельностью предприятия заявлено возведение жилых и коммерческих строений. Официальный адрес компании расположен по адресу: 4-я Островская улица, дом 43.

По информации сервиса «2ГИС», по указанному адресу числится заброшенный строительный объект под названием «Жилой дом «Фрегат». Согласно сайту проекта, строительство начиналось в 2015 году силами ООО «Сибэлектромонтаж», а сроки сдачи изначально назначались на 2019 год. Однако вскоре оно было приостановлено. Из-за схожести названий и точного совпадения адресов возникает подозрение, что создание ЖСК связано с планами возобновить строительство и довести его до конца.

Алексей Новиков