Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело в связи с нападением на четырнадцатилетнюю девочку из Омска.

Мать пострадавшей обратилась в ведомство через соцсети, сообщив о длительном отсутствии реакции на действия школьниц, нанесших вред ее ребенку. Инцидент случился осенью прошлого года, когда группа девочек ожидала потерпевшую возле школы после учебы. Одна из школьниц выстрелила из игрушечного пистолета прямо в лицо девочки, вызвав повреждение глаза средней тяжести. Однако виновницы инцидента до настоящего момента остаются безнаказанными.

Пострадавшую девочку начали травить, а администрация школы давила на мать, пытаясь убедить отказаться от заявлений в правоохранительные органы.

Ранее следственное управление по Омской области дважды проводило проверку обстоятельств происшествия. Одно дело передано в полицию, другое продолжает рассматриваться. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального подразделения Виталия Батищева немедленно возбудить уголовное дело и доложить о результатах следствия.

Выполнение контролируется центральным аппаратом Следственного комитета России.