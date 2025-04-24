Мужчина был гражданином РФ, но вставать на воинский учет не спешил.

Сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД прекратили гражданство России 48-летнего жителя Омска, являющегося уроженцем одной из стран Закавказья.

Мужчина прибыл в Омскую область для постоянного проживания и обратился в миграционное подразделение с заявлением о выдаче ему гражданства Российской Федерации. В заявлении он указал, что имеет несовершеннолетнюю дочь, являющуюся гражданином нашей страны и проживающую в Омске. Иностранцу был выдан паспорт гражданина России. Он был предупрежден об обязанности встать в 14-дневный срок на воинский учет, однако этого он не сделал. За это иностранец был лишен гражданства РФ. В ближайшее время он обязан покинуть нашу страну.

Ранее сообщалось, что после рейда по омским стройкам 6 иностранных специалистов отправились на СВО.