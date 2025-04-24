В минздраве рассказали, какие заболевания у них выявили.

Как следует из доклада регионального минздрава, в 2024 году в Омской области призывную комиссию прошли 20,7 тыс. парней. Из них 15,6 тыс. человек признали годными или ограниченно годными к службе.

Освободили от службы 4,4 тыс. парней. У большинства из них выявили психологические заболевания, болезни костно-мышечной системы и проблемы с кровообращением. Отметим, что 7 оказались наркоманами.

Отметим, что в 2023 году годных было примерно столько же, а в 2022 году – в 1,8 раза меньше (8,4 тыс. человек).