По условиям контракта, капремонт должен был быть завершен до ноября 2024 года.

Депутат Государственной думы РФ Оксана Фадина работает сейчас в регионе, она побывала в Колосовском районе, где идет ремонт в школе районного центра. В своем телеграм-канале «Фадина везёт» она поделилась информацией о ходе работ.

Напомним, что проектно-сметная документация была разработана на два объекта общеобразовательной организации. Стоимость работ на здании, которое расположено на ул. Свердлова, 20, в Колосовке, составила почти 109,4 млн рублей. Здесь приступили к работе с апреля 2024 года.

– Объем строительной готовности на текущий момент составил 55 %. Подрядчик приостановил работы, рабочие на объекте отсутствуют, –написала Фадина.

Добавим, что прокуратура директору компании-подрядчика сначала внесла представление, а потом привлекла его к административной ответственности за бездействие. Он оштрафован на 3,9 млн рублей.

Речь идет о зарегистрированной в Санкт-Петербурге компании «Роспромстрой».