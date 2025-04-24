За всю историю КХЛ матч в плей-офф оказался самым длительным.

«Локомотив» и «Авангард» провели самый длинный седьмой матч в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Подсчитано, что команды провели на льду почти полтора часа. Об этом пишет ТАСС.

В Ярославле «ястребы» встретились с «железнодорожниками» 23 апреля, основное время седьмого матча завершилось со счетом 2:2. Победный гол был засчитан спустя 86 минут и 31 секунду после начала встречи. В итоге ярославская команда в1/2 плей-офф сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» из Уфы.

Кстати, «Автомобилист» из Екатеринбурга и «Ак Барс» из Казани в седьмом матче первого раунда плей-офф провели на льду 83 минуты и 21 секунду.