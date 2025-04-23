Сейчас проектировщик ищет подрядчика.

Сегодня государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект» объявил торги на разработку техусловий (СТУ) на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности пассажирского терминала аэропорта Омск-Федоровка. Начальная цена контракта составляет чуть более 2,1 млн рублей.

Одной из задач подрядчика будет выполнение расчета пожарного риска по зданию аэровокзала. Также победитель торгов должен будет разработать документ предварительного планирования действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ.

Заявки на конкурс принимаются до 25 апреля. Выбрать подрядчика заказчик планирует в тот же день.