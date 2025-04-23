Самая титулованная российская гимнастка закончила тренерскую карьеру в сборной.

Двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Канаева объявила о своем уходе из тренерского штаба сборной России после десятилетней карьеры. Об этом стало известно изданию «Чемпионат».

– 2015–2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым, – рассказала Канаева в социальных сетях.

Прославленная спортсменка в марте 2025 года получила нейтральный статус в роли тренера.

Она первая и пока единственная художественная гимнастка, дважды побеждавшая на Олимпийских играх в многоборье. Кроме того, Евгения 17-кратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка в многоборье.