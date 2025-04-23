В спектакле «Зойкина квартира» (16+) в постановке Георгия Цхвиравы будет много песен и танцев под живой оркестр. Премьера закроет 151-й театральный сезон.

В Омской драме ежедневно идут репетиции нового спектакля «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова в постановке главного режиссера театра Георгия Цхвиравы. Этой премьерой закроется 151-й театральный сезон. Об особенностях будущего спектакля рассказала приглашенный московский хореограф Анна Закусова.

– Мы готовим для зрителя яркое музыкальное действие в стиле шоу-ревю. «Зойкина квартира» – история про человеческую природу, бескомпромиссное желание и стремление жить, умение приспосабливаться. Для меня было важно придумать телесный язык спектакля, позволяющий перевести бытовые сцены в не бытовой жанр музыкального театра. В этом мне помогла музыка, подобранная музыкальным руководителем Викторией Сухининой. Это современные треки и каверы песен Леди Гаги, Джорджа Майкла, Кэтти Пэрри, Билли Айлиш, обработанные под свинг (направление джазовой музыки, наиболее широко представленное в исполнительской практике больших оркестров времени действия пьесы Булгакова). Если в первом акте будут драматические сцены, решенные в не бытовом ключе, то второй акт почти целиком – мюзикл. Будет оркестр, много песен, красивых людей, танцующих на сцене классные танцы и круто поющих. Это уже причина, по которой стоит пойти и увидеть «Зойкину квартиру», – уверена Анна Закусова.

Выпускница Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова по специальности «режиссура балета» Анна Закусова стажировалась в танцевальных коллективах России, Испании, Германии, Израиля. Является лауреатом многих престижных всероссийских конкурсов, сотрудничала с рядом знаковых режиссеров – российских и зарубежных. Работала в Александринском театре, театре «Приют Комедианта», (Санкт-Петербург), Театре им. Ф. Волкова (Ярославль), красноярском ТЮЗе, новосибирском театре «Глобус» и др. С 2021 г. – главный хореограф Театра Романа Виктюка.

Уточним, что «Зойкина квартира» не первая работа Закусовой в Омской драме. Театралы помнят ее пластический спектакль «Синяя борода», участие в постановках «Альбом», «Три товарища», «Любовь и голуби», «Дядя Ваня», «Дальше-тишина…», юбилейном спектакле «Омское время».

На этот раз любителям театрального искусства предстоит увидеть яркое сценическое действие, в котором хореографии отведено ведущее место. Спектакль будет «многолюдным», в нем примет участие большая часть театральной труппы.

В спектакле заняты: народный артист России Александр Гончарук, заслуженные артисты России Сергей Оленберг, Олег Теплоухов, Руслан Шапорин, Владислав Пузырников, Татьяна Прокопьева, Татьяна Филоненко, актеры Ольга Беликова, Элеонора Кремель, Любовь Трандина, Лариса Свиркова, Ирина Бабаян, Дарья Березовская, Степан Дворянкин, Наталия Запивохина, Игорь Костин, Артем Кукушкин, Артем Ильин, Алина Заулицкая, Леонид Калмыков, Иван Курамов, Мария Макушева, Юлия Пошелюжная, Максим Савенко, Виталий Семенов, Александр Соловьев, Мария Токарева, Егор Уланов, Виталий Храмов.

Премьера запланирована на закрытие 151-го театрального сезона. Следите за новостями на сайте omskdrama.ru и в социальных сетях театра.

На фото – эскиз декораций премьерного спектакля, автор – Николай Слободяник.