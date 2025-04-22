Упавшие куски фасада оперативно убрали. О новом ремонте дома с утраченным фрагментом речи не ведется.

– Мне повезло, что именно в этот момент я сделала шаг вперед и этот цемент упал за моей спиной, а не мне на голову. А могло все закончиться печально, потому что кусок был очень внушительных размеров, – рассказала девушка в соцсетях.

Очевидец ЧП затруднилась назвать точную локацию, однако пояснила, что отлетевший фрагмент мог быть частью фасада одного из исторических домов на Любинском проспекте.

«Омск-информ» побывал на месте обрушения и разобрался в деталях этой истории. На момент визита корреспондента редакции куски фасада уже убрали. Однако на беглый взгляд стало понятным, что кусок стены мог отвалиться со здания по улице Ленина, 13. Эта двухэтажная кирпичная постройка с затейливыми декоративными элементами и башенкой является памятником архитектуры, торговым домом 1870–1880 гг. постройки.

Кто убрал упавшие фрагменты, выяснить не удалось. Сотрудники кофейни и магазина, расположенных в здании, заявили, что ничего не знают о происшествии. В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска пояснили, что тоже не убирали. В Минкульте обещали выехать на место и разобраться, какой из элементов здания утрачен. В ведомстве утверждают, что кусок фасада не приналежит зданию на улице Ленина, 13.