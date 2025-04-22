– Мне повезло, что именно в этот момент я сделала шаг вперед и этот цемент упал за моей спиной, а не мне на голову. А могло все закончиться печально, потому что кусок был очень внушительных размеров, – рассказала девушка в соцсетях.
Очевидец ЧП затруднилась назвать точную локацию, однако пояснила, что отлетевший фрагмент мог быть частью фасада одного из исторических домов на Любинском проспекте.
«Омск-информ» побывал на месте обрушения и разобрался в деталях этой истории. На момент визита корреспондента редакции куски фасада уже убрали. Однако на беглый взгляд стало понятным, что кусок стены мог отвалиться со здания по улице Ленина, 13. Эта двухэтажная кирпичная постройка с затейливыми декоративными элементами и башенкой является памятником архитектуры, торговым домом 1870–1880 гг. постройки.
Кто убрал упавшие фрагменты, выяснить не удалось. Сотрудники кофейни и магазина, расположенных в здании, заявили, что ничего не знают о происшествии. В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска пояснили, что тоже не убирали. В Минкульте обещали выехать на место и разобраться, какой из элементов здания утрачен. В ведомстве утверждают, что кусок фасада не приналежит зданию на улице Ленина, 13.
– На Ленина, 13, все цело, специалист сейчас на месте. Будет разбираться, – уточнили «Омск-информу» в Минкульте.
– Даже на зданиях, которые неплохо выглядят, обнаружено множество дефектов, утраченных элементов. Мы планируем их восстановить: для этого детально изучаются фотографии ХIХ–ХХ веков. Проводимая реконструкция – это не косметический ремонт, а глубокая проработка проблем каждого строения, возвращение каждому исторического облика, – пояснял тогда генеральный директор строительной компании-подрядчика «Трестстрой-2000» Алексей Шемберко.
Нелишним будет упомянуть и о доме напротив здания с отвалившимся фрагментом, который также в неудовлетворительном состоянии. Это памятник на Ленина, 14, где начала рушиться башня с часами. Ранее сообщалось, что компания ООО «Трестстрой-2000» согласилась ремонтировать исторический элемент только после того, как была повышена стоимость контракта.
Судя по всему, этого ремонта хватило на 10 лет, и фасады памятников на Любинском проспекте снова начали разваливаться. Когда планируется следующая реставрация памятников, неизвестно. Есть вероятность, что декор с памятников архитектуры при отсутствии восстановительных работ продолжит сыпаться, и этот процесс уже не остановить.