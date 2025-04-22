Фрагменты декора упали на тротуар.
Вчера, 21 апреля, на Любинском проспекте, произошел инцидент: частично обрушился исторический декор одного из зданий, едва не задев прохожих.
Свидетели зафиксировали следы фрагментов декора на земле, однако точное место происхождения обломков установить трудно. К счастью, обошлось без пострадавших. Очевидцы происшествия разместили видеозапись в телеграм-канале «Инцидент Омск».
Отметим, что Любинский проспект ремонтировали в 2015 году к 300-летию Омска. Сейчас в аварийном состоянии находится башня с часами на Ленина,14. Состояние Любинского проспекта давно беспокоит жителей Омска. Ранее сообщалось, что за работу возьмется компания ООО «Трестстрой-2000», которая до этого отказалась это делать из-за недостаточного финансирования.