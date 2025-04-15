Подрядчик вернулся, когда цена контракта была повышена в полтора раза.

Исторический облик здания на улице Ленина, 14, где располагается региональное управление Федеральной службы судебных приставов, будет ремонтировать омская строительная компания ООО «Трестстрой-2000». Ранее подрядчик уже занимался ремонтом и реставрацией зданий на Любинском проспекте.

ГУ ФССП заключило контракт с предприятием на реставрацию центральной части здания – купола с часами и шпиля. Дом № 14 на улице Ленина включен в реестр объектов культурного наследия под названием «Московские торговые ряды».

Компания, руководимая Алексеем Шемберко, оказалась единственным претендентом на контракт. Договор заключен по первоначальной стоимости – 6,416 млн рублей.

Прошлой зимой ООО «Трестстрой-2000» уже одерживало победу на аналогичных торгах и подписало контракт на сумму 4,064 млн рублей. Однако в марте сделка была расторгнута. Причиной расторжения, предположительно, стало недостаточное финансирование реставрации: подрядчик провел расчеты и пришел к выводу, что суммы, указанной в договоре, не хватит для качественного выполнения работ.

Спустя короткое время служба судебных приставов объявила повторные торги, увеличив сумму в полтора раза. Новая сумма устроила компанию-подрядчика, и соглашение было подписано повторно.