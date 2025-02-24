Компании доводилось доводить до ума и другие известные в городе исторические здания.

На сайте госзакупок появились данные о подрядчике для ремонта центральной башни со шпилем и часами в центре Любинского проспекта, на улице Ленина, 14, в Омске. Артефакт знаменит тем, что каждый новый час анонсировал характерным боем. Заказчиками стали приставы, которые располагаются в этом здании и давно должны были привести городскую достопримечательность в порядок.

Контракт подписали с компанией «Трестстрой-2000». Предприятие, специализирующееся на реставрации статусных памятников истории, единственное заявилось на торги и взяло лот по максимальной стоимости 4,1 млн рублей.

Само здание ремонтировалось в 2016 году вместе с первой очередью Любинского проспекта. Сама башня покосилась набок в июне 2021 года. В 2023 году суд обязал собственников здания отремонтировать башню. В прошлом году на проект реконструкции потратили 1,9 млн рублей.

Компания «Трестстрой-2000» омского бизнесмена Алексея Шемберко ремонтировала здания Любинского проспекта, правительства Омской области и так называемый серый дом на ул. Ленина, 2, где размещаются региональные управления ФСБ и МВД.