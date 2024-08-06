Омск-Информ
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·Общество

Знаменитые часы на Любинском проспекте идут, но сама башня нуждается в ремонте.

Главное управление службы судебных приставов по Омской области подвело итоги торгов по определению подрядчика для выполнения проекта ремонта башни с часами на Любинском проспекте. Сооружение находится в доме по адресу: улица Ленина, 14, где располагаются приставы. Областной Минкульт обязал их через суд привести башню в порядок.

Единственным участником торгов стало ООО «Бюро диагностики строительных конструкций». Фирма готова разработать проект реконструкции объекта культурного наследия за 1,9 млн рублей.

Отметим, что сами знаменитые часы на Любинском идут, однако состояние башни вызывает серьезные опасения. Конструкция наклонилась набок и нуждается в реставрации. Для ее проведения будет выбран отдельный подрядчик.

·Общество

Знаменитые часы на Любинском проспекте идут, но сама башня нуждается в ремонте.

Главное управление службы судебных приставов по Омской области подвело итоги торгов по определению подрядчика для выполнения проекта ремонта башни с часами на Любинском проспекте. Сооружение находится в доме по адресу: улица Ленина, 14, где располагаются приставы. Областной Минкульт обязал их через суд привести башню в порядок.

Единственным участником торгов стало ООО «Бюро диагностики строительных конструкций». Фирма готова разработать проект реконструкции объекта культурного наследия за 1,9 млн рублей.

Отметим, что сами знаменитые часы на Любинском идут, однако состояние башни вызывает серьезные опасения. Конструкция наклонилась набок и нуждается в реставрации. Для ее проведения будет выбран отдельный подрядчик.